Galatasaray marşları ve en güzel Galatasaray sözleri
Galatasaray marşları takımını gönülden desteklemek ve tezahüratları ile destek olmak isteyen Galatasaray taraftarlarının sesi oluyor. Tribünde, ekran başında ve birçok yerde taraftarın Galatasaray taraftarının duygularını yansıtan Galatasaray marşları, başarı duygularını körüklüyor. İşte en güzel Galatasaray marşları ve Galatasaray sözleri...
Galatasaray taraftarı, tarihi başarılarla dolu Galatasaray'ın geçmişi geleceğe taşıyor; Galatasaray taraftarının duyularını haykırmasını sağlıyor. Tribünlerden eksik olmayan, her Galatasaray taraftarının ezbere bildiği Galatasaray marşları aynı zamanda taraftalar arasında sinerji oluşturuyor. En güzel Galatasaray marşları, Galatasaray marşının sözleri, Galatasaray marşları sözler, Galatasaray marşları sözleri haberimizde. İşte Galatasaray marşları fener ağlama, Galatasaray marşları şereftir seni sevmek ve Galatasaray hücum marşları…
Bırakın herkes Galatasaraylı olmasın o ayrıcalık bizde kalsın
"Galatasaraylılar ölür , Galatasaraylılık ölmez."
"Gönlümüzün sultanısın tek aşkımız Galatasaray'sın."
"Varsın babadan kalmasın villa. Olmasın para yada araba. Üzülme baba takma kafana, Galatasaraylı yaptın ya, o yeter bana."
Bir sevgili istiyorum "SARI" kadar asil "KIRMIZI" kadar umut versin "SARI" dediğimde "KIRMIZI" desin gerisini koy gitsin
Her aşk bir gün bitermiş. Onlar daha Galatasaray aşkını görmemiş.
Ben ömür boyu taraftarım! Ben Sarı-Kırmızıyım, ateş ve aslanım, elli bin sesin tek bir ağızdan takımının zaferi için verdiği tezahüratım, ben sonsuza dek saklanan her değerli an'ım. Ben Galatasaray'ım.
Eğer bir gün Galatasaray'a bir şey olursa ki olmaz hani olursa onu ait olduğu yere gömün kalbimize.
Sizin göre tesadüf bize göre söke söke, sizin hayalleriniz bizim müzemizde
Cim bom Galatasaray, Galatasaray şampiyon!
Bize her sevdadan geriye kalan sadece Galatasaray…
En kötü gün bugünse, bugünde Galatasaray!
Köprüden geçtim köpüklü kahve içtim, Galatasaray'ı görünce Fenerbahçe'den vazgeçtim…
Bu sevda bitmez, GALATASARAY!
Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar.
Bugün Galatasaray'ın pes ettiğini düşünenler yarın her zamanki gibi yine düşündükleriyle yetinecekler.
Cim bom forması tutkulu bir aşk gibidir. Sevdiğini bırakmaz, sevmediğinin de yüzüne bakmaz.
Erkek adam kanatlı takım tutmaz. Kükre Galatasaray'ım.
Sen kükre aslanım… Kuşlar çatlasın…
Dört sene üst üste şampiyon olduk. Avrupa'nın kralı olduk. Gerçekleri tarih yazar. Tarihi de Galatasaray
Galatasaraylı olmak bir ayrıcalıktır anlatılmaz yaşanır.
Kükremene gerek yok aslanım, asaletin yeter
Başka söze gerek yok, Galatasaray'dan başka tutulacak takım yok.
Şerefinle oyna hakkınla kazan
Galatasaray bir tutkudur, diğerleriyle karıştırmayın
Cim bom bomum benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim
"Hayallerinizin bittiği yerde, bizim gerçeklerimiz başlar."
"Armanın peşinde adanmış hayatlar."
Dünyanın sevdiği hayvan aslan dünyanın sevdiği renkler sarı kırmızı dünyanın sevdiği takım Galatasaray.
Galatasaraylı olmanın verdiği gurur, kalbimin en derin yerinde durur.
Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın Kral'ı olduk gerçekleri tarih yazar tarihide Galatasaray!
Cim bom bom' um benim biricik sevgilim, söyle senden başka kimim var benim, seninle ağlarım seninle gülerim, söyle senden başka kimim var benim.
Avrupa fatihisin Galatasaray. Türkiye'nin gururusun Galatasaray. Gökte yıldızsın, gönüllerde ay, Bu senede şampiyonsun Galatasaray.
Herkes susacak asIan kupaya koşacak.
CİMBOMBOM CİMBOMBOM CİMBOMBOM
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
(DAHA HIZLI)
ASLANLAR SAHADA TRİBÜNLER AYAKTA
DOKSAN DAKİKA TARAFTAR ARKANDA
SARI KIRMIZIYLA HİÇ BİTMEZ BU SEVDA
ŞAMPİYON OLUNCA COŞALIM ÇILGINCA
ÇILDIRIN ÇILDIRIN ÇILDIRIN
ÇILDIRIN ÇILDIRIN CİMBOM İÇİN ÇILDIRIN!
CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı Galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum
Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine
Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum Cimbomum
Ne şike ne para
Ne elle ne kolla
Cimbom Sampiyon
Bilek hakkıyla
Galatasaray...tarifsiz sevda
Senin için varız
Bu yalan dünyada
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
Sarı Kırmızıyla
Alın akıyla
Canım fedadır
Rengin uğruna
Galatasaray...Taraftar senle
Gideriz peşinden
İstersen ölüme
Cimbombom Cimbombom
Sensin yine Şampiyon
Cimbombom Cimbombom
Sensin gerçek Şampiyon
Tribünlerde coşacaksın
Kupaları alacaksın
Sen şampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
Dinle bizi ey Avrupa
Yetmez bize bu kupa
Eğileceksin karşımda
Seni sevmeyen ölsün
İki senelik bu çile
Bitsin artık bu sene
Sen sampiyon olacaksın
Seni sevmeyen ölsün
Yükseliyor sesimiz
Ta ufuklara kadar
Şampiyonluk bekliyoruz
Şanlı Galatasaray
Bundan büyük gurur yok
Cimbomlu olmak kadar
Sevgimiz hiç bitmeyecek
Kıyamet gününe kadar
Ölüm varmış korku varmış
Bu dünyanın sonu varmış
Bizim için yoktur tasa
Kalbimde sen yaşadıkça
Başarılar gelir geçer
Asaletin bize yeter
Deplasmanda Samiyen'de
ultrAslan hep seninle
Şereftir Seni Sevmek
Senle Ağlayıp Gülmek
Galatasaray Sevgisi
Sürecek Sonsuza Dek
Yetmiyor ki statlar
Kalbimiz senle çarpar
Layıksın bu sevgiye
Şanlı Galatasaray
Nasıl ki bu Milletin
Tacıdır yıldızla ay
Yüksel ta arşa kadar
Şanlı Galatasaray
Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
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