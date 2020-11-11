Galatasaray'ın, Marcao'yu takasta kullanarak Sörloth'u kadrosuna katacağı iddia edildi

Sezon başında Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth, Alman ekibindeki performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Leipzig'in G.Saray forması giyen Marcao'yu transfer etmek istediği ve Brezilyalı savunmacı için Sörloth'u takasta kullanmayı planladığı iddia edildi.

Trabzonspor'dan Leipzig'e 20 milyon euroya transfer olan Alexander Sörloth, Almanya'da krize yol açtı. Alman ekibiyle 7 maça çıkan ve 313 dakika sahada kalan Norveçli forvet, henüz gol ve asist katkısı üretemedi.

Almanya'nın Bild gazetesi ise Alexander Sörloth hakkında ağır eleştirilerde bulundu. Bild, "Sörloth ne zaman patlama yapacak? 20 milyon euroluk forvetin 7 haftada gol katkısı yok. Takımın en golcü oyuncusu sol bek" sözlerini kullandı.

MARCAO İLE TAKAS EDİLECEK

A Spor'da ise gündeme bomba gibi düşecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre Galatasaray, Sörloth'u takas yoluyla kadrosuna katabilir. Leipzig'in Galatasaray forması giyen Brezilyalı savunmacı Marcao ile ciddi şekilde ilgilendiği ve bu transfer için gerekirse takas yoluyla Sörloth'u gözden çıkartabileceği ifade edildi.

Alman ekibinin 22 yaşındaki stoperi Dayot Upamecano ile Avrupa devlerinin ciddi bir ilgisi olduğu biliniyor. Leipzig ise Fransız stoper yerine yeni bir oyuncu arayışında.

ROMA'YA TRANSFERİ GERÇEKLEŞMEMİŞTİ

Marcao'nun ismi transfer döneminde Roma ile anılmış, Galatasaray 17 milyon euro talep etmişti. Roma'nın ise 13 milyon euroluk bir teklif sunduğu kaydedilmişti.

2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Marcao, bu sezon sarı kırmızılı formayla 11 maça çıkarken 1 gol, 1 asist üretti.