Galatasaray maçından notlar

23.02.2020 19:21 | Son Güncelleme: 23.02.2020 19:21

-Hasan Ali 11'de yer aldı

-Sarı-lacivertli ekipte 3 oyuncu eksik

-17 yıl sonra Volkan'sız-Taraftarlardan koreografiİki takım futbolcularından tepkiÜlker Stadı kapalı gişe-Sheffield United menajeri Wider ile Lugano Kadıköy'de-Falcao ve Belhanda ilk 11'e geri döndü

Mustafa AKIN/ İstanbul, –

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk ediyor. Ülker Stadyumu'nda saat 19: 00'da başlayan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını ise Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy üstlendi. Fenerbahçe Teknik Direkrörü Ersun Yanal, ligin 22'nci haftasında oynanan MKE Ankaragücü maçının 11'ine göre 2 değişik isimle Galatasaray derbisine çıktı. Yanal, sarı kart cezalısı olan Luis Gustavo yerine Tolgay Arslan'a, Deniz Türüç yerine ise sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım'a ilk 11'de forma verdi. Ersun Yanal, Galatasaray derbisine şu 11'le çıktı: " Altay Bayındır - Isla, Serdar Aziz, Jailson, Hasan Ali, Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Dirar, Kruse, Vedat Muriç."HASAN ALİ 11'DE YER ALDISarı-lacivertli ekipte sakatlığı sona eren Hasan Ali Kaldırım, Galatasaray maçında ilk 11'de yer aldı. En son 6 Aralık'ta Gençlerbirliği ile oynanan lig mücadelede forma giyen Hasan Ali, ZTK'da GMG Kırklarelispor ile oynanan maçta 45 dakika sahada yer almıştı. Sakatlık sonrası riske edilmeyerek dinlendirilen Hasan Ali, Galatasaray mücadelesiyle kendisine 11'de yer buldu.SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 3 OYUNCU EKSİKFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Galatasaray maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Belözoğlu ile Garry Rodrigues'in yanı sıra sarı kart cezalı Luis Gustavo, sarı-kırmızılı ekip ile oynanan derbide forma giyemedi.17 YIL SONRA VOLKAN'SIZFenerbahçe formasını ile 2003 yılında giyen Volkan Demirel, 17 yıl sonra Galatasaray derbisinde yer almadı. Futbolculuk kariyerini sonlandırarak teknik heyete geçen Volkan Demirel, geride kalan süre zarfında ilk kez Galatasaray'a karşı kalede yer alamadı.TARAFTARLARDAN KREOGRAFİFenerbahçe-Galatasaray maçı öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar, koreografi gösterisinde bulundu. Okul Açık Tribünü'nde açılan 'Rocky & Muhammed Ali' pankartlarının yanı sıra orta alanda yer alan 'Seni de Seni Seveni de Sevmiyoruz' pankartı yer aldı.İKİ TAKIM FUTBOLCULARINDAN ALMANYA TEPKİSİFenerbahçe ile Galatasaray futbolcuları sahaya ırkçılığı kınayan pankartla çıktı. Almanya'nın Hanau kentinde ırkçı terör saldırısını protesto etmek amacıyla iki takım futbolcuları sahaya "#YeterArtık Esreicht" "#Hanau" yazılı pankartlarla çıktı.FALCAO VE BELHANDA İLK 11'E GERİ DÖNDÜGalatasaray'da ise teknik direktör Fatih Terim, kritik derbi öncesinde hücum hattında Younes Belhanda ile Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'ya şans tanıdı. Faslı oyuncu Belhanda, ligde iki maç aradan sonra ilk 11'e geri dönerken son olarak Galatasaray'ın 20'inci hafta oynadığı Hes Kablo Kayserispor maçında forma giymişti. Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao ise 19'uncu haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde kendisine ilk 11'de şans bulmuş ve 1 de gol kaydetmişti.ÜLKER STADYUMU KAPALI GİŞEFenerbahçe taraftarları, Galatasaray derbisine büyük ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli takımın Galatasaray'ıı konuk ettiği maçta tüm biletler satışa çıkar çıkmaz tükenirken, mücadele derbi kapalı gişe oynandı. Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.SHEFFİELD UNİTED MENAJERİ WİDER İLE LUGANO KADIKÖY'DE

Sheffield United menajeri Chris Wilder ile Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Diego Lugano, Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'ye destek olmak için Kadıköy'e geldi. Wilder, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'nin davetlisi olarak maçta yer aldı.

Kaynak: DHA