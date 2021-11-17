Galatasaray maçı öncesi Mesut Özil, Fenerbahçe taraftarına çağrıda bulundu: Dua edin

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe ile Galatasaray pazar günü karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin yıldızı Mesut Özil, FB TV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

Mesut Özil'in açıklamaları şöyle:

"DERBİLERİ İZLEYEREK BÜYÜDÜK"

Heyecanlıyız. Güzel bir maç oynayacağız. Takım olarak hazırız. Elimizden geleni yapacağız 3 puanı almak için. Galatasaray derbisi en üst zirve. Küçüklükten beri Fenerbahçeliyim. Derbileri izleyerek büyüdük. Pazar günü ilk 11'de olursam ben de derbide olacağım.

"İNŞALLAH HEDEFLERİMİZE ULAŞIRIZ"

Gurur verici bir şey çubuklu formayı giymek. Her zaman hayalimdi. Allah nasip etti. İnşallah takımıma yardım edebilirim. Takımca hedeflerimiz var. Kendi hedeflerim de var. İnşallah hedeflerimize ulaşırız.

"HERKESİN MORALİ YÜKSEK"

Birkaç isim eksik, milli takımdalar. Onların yokluğunda hazırlanıyoruz. Çok çalıştık, çok motiveyiz. Herkesin morali yüksek, belli oluyor. Maç heyecanı var herkeste. İnşallah hazır olup, Galatasaray'ı yeneceğiz.

"MAÇI KAZANMAYA GİDİYORUZ"

Evet, bir de şu gerçek var. Herkes biliyor. Pazar günü çok çok önemli bir maç. Sadece bizim için değil, camiamız için de. Herkes derbinin farkında. Sahada ve idmanda herkesin o hırsı belli oluyor. Pazar günü en iyi şekilde çıkarak, maçı kazanmaya gidiyoruz.

"TAKIM OLARAK ONLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Taraftarlar her zaman bize güvensin. Bize destek olsunlar ve sahip çıksınlar. Takım olarak onlara ihtiyacımız var. Onların desteğiyle, dualarıyla inşallah; sezon sonunda da hedeflerimize ulaşırız.

"BİZ TAKIM OLARAK HAZIRIZ"

Biliyoruz, zor dönemden geçiyoruz ama biz takım olarak da oradan çıkmasını biliriz.Dua edin. Biz takım olarak hazırız. Pazar günü camiamıza da inşallah bu 3 puanı hediye edeceğiz.

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