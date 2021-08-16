Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!

Spor Toto Süper Lig heyecanının başlamasının ardından ilk hafta maçında Galatasaray, Giresunspor'a konuk oluyor. Peki, GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!