Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!
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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!
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Spor Toto Süper Lig heyecanının başlamasının ardından ilk hafta maçında Galatasaray, Giresunspor'a konuk oluyor. Peki, GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu!

Türkiye'de Spor Toto Süper Lig heyecanı başladı. Liglerin başlamasının ardından futbol severler tarafından maçlara büyük ilgi gösterilmekte. Bu akşam oynanacak olan Giresunspor ile Galatasaray mücadelesi futbol severler tarafından araştırılmakta. Vatandaşlar internette en çok "GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray maçı kaçta? Giresunspor - Galatasaray maçı 11'ler belli oldu!." gibi soruların cevabını araştırmakta. Detaylar haberimizde...

GS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor ile Galatasaray arasında oynanacak maç bu akşam saat 21.45'te Çotanak Arena'da oynanacak . Erkan Özdamar'ın yöneteceği mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER!

Giresunspor: Okan, Hüsamettin, Perez, Zeki, Douglas, Esat, Hüseyin, Joey, Flavio, Serginho, Balde

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Kerem, Diagne

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Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda? SON DAKİKA... Giresunspor - Galatasaray 11'ler belli oldu! - Haberler
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