Galatasaray maçı hangi kanalda? EXXEN Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu?
Avrupa sahnesine çıkan Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geliyor. Sporseverlerin ilgi odağı olan maç hakkında detaylar araştırılırken EXXEN Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu ve Galatasaray maçı hangi kanalda konuları araştırıldı. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda?
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray Avrupa'da da aynı başarıyı göstermek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefe ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar Lazio ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? EXXEN Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu? İşte sporseverlerin merak ettiği sorular ve cevapları…
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Lazio arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16-09-2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Exxen, platformundan yayınlanacak. Maç 19:45'te başlayacak.
GRUP TAKİMLER VAR?
UEFA Avrupa Ligi grup kuraları 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te başlayan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle çekildi. Kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın E Grubu'ndaki rakipleri Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya oldu.
GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Galatasaray'ın UEFA grubu maçları:
16 Eylül 2021
30 Eylül 2021
21 Ekim 2021
4 Kasım 2021
25 Kasım 2021 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
9 Aralık 2021
tarihlerinde oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.