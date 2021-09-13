Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan Galatasaray Avrupa'da da aynı başarıyı göstermek istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde hedefe ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar Lazio ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray maçı hangi kanalda? EXXEN Galatasaray maçı şifresiz izleniyor mu? İşte sporseverlerin merak ettiği sorular ve cevapları…

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Lazio arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı, 16-09-2021 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Exxen, platformundan yayınlanacak. Maç 19:45'te başlayacak.

GRUP TAKİMLER VAR?

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları 27 Ağustos Cuma günü TSİ 13.00'te başlayan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki törenle çekildi. Kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın E Grubu'ndaki rakipleri Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya oldu.

GS-Lazio

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Galatasaray'ın UEFA grubu maçları:

16 Eylül 2021

30 Eylül 2021

21 Ekim 2021

4 Kasım 2021

25 Kasım 2021 Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

9 Aralık 2021

tarihlerinde oynanacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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