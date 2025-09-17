Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyet parolasıyla başlayan Galatasaray, ilk sınavını Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Futbolseverler, Frankfurt'ta oynanacak bu kritik karşılaşmanın detaylarını araştırmaya koyuldu. "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, dev mücadelenin tarihi ve yayın bilgileri de netleşmeye başladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

• 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

• 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

• 22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Limit (E) - 19.45

• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) - 20.45

• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (D) - 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını Almanya'da verecek. Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de sahaya çıkacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak bu kritik mücadele, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.