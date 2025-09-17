Galatasaray maçı hangi kanalda?
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, açılış haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise mücadele öncesinde maçın hangi gün ve saatte oynanacağını merak ediyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu Almanya deplasmanında sahadan puanla dönmeyi hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyet parolasıyla başlayan Galatasaray, ilk sınavını Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Futbolseverler, Frankfurt'ta oynanacak bu kritik karşılaşmanın detaylarını araştırmaya koyuldu. "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, dev mücadelenin tarihi ve yayın bilgileri de netleşmeye başladı.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
• 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00
• 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
• 22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Limit (E) - 19.45
• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) - 20.45
• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (D) - 23.00
• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00
EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını Almanya'da verecek. Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de sahaya çıkacak.
EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Frankfurt Arena'da oynanacak bu kritik mücadele, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.