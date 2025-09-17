Haberler

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı başlıyor. Temsilcimiz Galatasaray, açılış haftasında Almanya'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Taraftarlar ise mücadele öncesinde maçın hangi gün ve saatte oynanacağını merak ediyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu Almanya deplasmanında sahadan puanla dönmeyi hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi serüvenine galibiyet parolasıyla başlayan Galatasaray, ilk sınavını Eintracht Frankfurt karşısında verecek. Futbolseverler, Frankfurt'ta oynanacak bu kritik karşılaşmanın detaylarını araştırmaya koyuldu. "Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusu gündemdeki yerini korurken, dev mücadelenin tarihi ve yayın bilgileri de netleşmeye başladı.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

• 18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

• 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

• 22 Ekim | Galatasaray - Bodo/Limit (E) - 19.45

• 5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

• 25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint-Gilloise (E) - 20.45

• 9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (D) - 23.00

• 21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

• 28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavını Almanya'da verecek. Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, 18 Eylül Perşembe günü saat 22.00'de sahaya çıkacak.

EİNTRACHT FRANKFURT - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Frankfurt Arena'da oynanacak bu kritik mücadele, futbolseverlerle TRT 1 ekranlarından canlı olarak buluşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
FED politika faizini 25 baz puan düşürdü

FED piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Şam'da tarihi zirve! MİT Başkanı Kalın, Şara ile bir araya geldi

MİT Başkanı Kalın'dan Şara'ya net mesaj: Türkiye olarak biz hazırız
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı! İşte avukatına verdiği not
Türkiye'yi yasa boğan kazada doktor baba cinayetten tutuklandı! Meğer timsah gözyaşları dökmüş

"Oğlum" diye feryat etmişti, meğer timsah gözyaşları dökmüş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'nun Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız

Şara'nın önüne koyduğu anlaşma: Bunu yaparsanız ülkeden çıkarız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.