Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım

Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan galip gelerek bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İspanya Futbol Federasyonundan Mateu Lahoz yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.

CANLI ANLATIM

7' Arka direğe yapılan ortada Ozan Kabak'ın kafa vuruşu dışarı gitti. Galatasaray gole çok yaklaştı.

4' Lokomotiv Moskova'da Smolov'un şutu direkten döndü.

1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.

İLK 11'LER

LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, An.Miranchuk, Farfán, Miranchuk, Smolov

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Henry, Garry, Eren Derdiyok