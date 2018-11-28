Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya Konuk Oluyor! Canlı Anlatım
Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Lokomotiv Moskova'ya konuk oluyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
Şampiyonlar Ligindeki tek temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligindeki 5. maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya geliyor. 4 puanla 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, zorlu maçtan galip gelerek bir üst tur iddiasını sürdürmek istiyor. Maçı İspanya Futbol Federasyonundan Mateu Lahoz yönetiyor. Saat 20:55'te başlayan mücadele, 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
7' Arka direğe yapılan ortada Ozan Kabak'ın kafa vuruşu dışarı gitti. Galatasaray gole çok yaklaştı.
4' Lokomotiv Moskova'da Smolov'un şutu direkten döndü.
1' Karşılaşma başladı. Temsilcimiz Galatasaray'a başarılar.
İLK 11'LER
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Kverkvelia, Corluka, Rybus, Krychowiak, Denisov, An.Miranchuk, Farfán, Miranchuk, Smolov
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Ozan, Nagatomo, Donk, Ndiaye, Fernando, Henry, Garry, Eren Derdiyok
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ŞİMDİDEN MOSKOVANIN BAŞI SAĞ OLSUN FENERİNDECevap Yaz 1 Yayından KaldırCONİİİ: MAÇIN SONUNDA GÖRÜŞÜRÜZ ACELE ETME KANKAYayından Kaldır
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FENERLİLER SAMDIRA DA İZLEYECEKLERİŞ BİZİM MAÇI ERSUN YANALDA ORAYA GELİYORMUŞCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Başarılı olunca, Avrupalıyız derler, sıkışınca ülkeyi temsil ediyoruz destekleyin derler. Beter olun. İnşallah lokomotif maçı alır bugün....Cevap Yaz 3 Yayından KaldırCONİİİ: AĞZINDAN BAL DAMLIYO GARDAŞYayından Kaldır