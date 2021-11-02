Galatasaray - Lokomotiv Moskova Maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? - Haberler
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Galatasaray - Lokomotiv Moskova Maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova Maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, bu karşılaşmada 3 puan alma gayretinde. Futbol severler karşılaşmaya az bir süre kala Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara cevap arıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına dair tüm detaylar haberimizde

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı yenerek gruptan lider çıkmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

NEF stadyumunda 4 Kasım 2021 Perşembe günü 20:45'te başlayacak olan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçını CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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