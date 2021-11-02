Galatasaray - Lokomotiv Moskova Maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, evinde Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı yenerek gruptan lider çıkmak istiyor. Maçın detayları merak ediliyor. Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN?

NEF stadyumunda 4 Kasım 2021 Perşembe günü 20:45'te başlayacak olan Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçı, Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar ayrıca Galatasaray- Lokomotiv Moskova maçını CBC Sport kanalından da izleyebilecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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