Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti izle! 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇ ÖZETİ İZLE!

Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA EXXEN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç şuanda 1-1 oldu.

Galatasaray'ın golleri:

43. dakika : Sofiane Feghouli

Lokomotiv Moskova'nın golleri:

72. dakika : François Kamano

Şuanda 1-1 eşitlik mevcut.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet