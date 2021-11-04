Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti izle! 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Galatasaray maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle, maç kaç kaç!
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta son dakikalar oynanıyor. Maçın ardından futbol severler Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti yayınlandı mı? Maçın gollerini kim attı? Maç gollerini izleme linki var mı? merak etti. Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti izle! 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti yayınlandı mı, maçın gollerini izle! İşte detaylar...
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı konuk etti. Peki Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kaç kaç bitti? Galatasaray-Lokomotiv Moskova canlı anlatım, canlı takip izle! Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti izle! Maçın gollerini kim attı? 4 Kasım UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Lokomotiv Moskova maç özeti yayınlandı mı, maçın golleri yayınlandı mı?
Galatasaray - Lokomotiv Moskova 4 Kasım Perşembe bugün saat 20:45'de başlayacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam etmektedir.
Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının özetini Exxen platformundan izleyebilirsiniz. Maç bitiminde özeti yayınlanacaktır. Henüz maç bitmedi. Özeti yayınlanmadı.
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Maç 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile devam ediyor. Maç şuanda 1-1 oldu.
Galatasaray'ın golleri:
- 43. dakika : Sofiane Feghouli
Lokomotiv Moskova'nın golleri:
- 72. dakika : François Kamano
Şuanda 1-1 eşitlik mevcut.
Maç, İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
Galatasaray ile Lokomotiv Moskova arasındaki mücadeleyi Sandro Scharer yönetecek.