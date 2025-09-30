Galatasaray Liverpool seyirci sayısı kaç, maçı kaç kişi izledi?

Galatasaray Liverpool seyirci sayısı! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Liverpool ile karşılaşacak. RAMS Park'taki maç bu akşam saat 22.00'de başlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Liverpool arasındaki mücadele bu akşam RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin üstlenecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak ise Jeremy Stinat görev alacak.

Milyonlarca futbolseverin takip edeceği mücadele, Türkiye'de şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma dijital platform tabii üzerinden de canlı olarak izlenebilecek. Bu yayın seçenekleri, maçı takip etmek isteyen taraftarlara farklı alternatifler sunuyor.

GALATASARAY LİVERPOOL SEYİRCİ SAYISI KAÇ?

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için tüm biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra tükendi. Yoğun ilginin yaşandığı karşılaşmada tribünlerin tamamen dolacağı kesinleşti.

RAMS Park'ta oynanacak müsabakada resmi seyirci sayısı 50.118 olarak açıklandı. Galatasaray taraftarı, Devler Ligi'ndeki ilk iç saha maçında takımlarını yalnız bırakmayarak tribünleri dolduracak. Bu yoğun destek, sarı-kırmızılıların sahadaki mücadelesine doğrudan yansıyacak.