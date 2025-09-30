Galatasaray Liverpool hangi kanalda? Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda? Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Liverpool maçı TRT 1 ve Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Liverpool maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Galatasaray Liverpool maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.