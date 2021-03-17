Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor

17.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:40

Galatasaray, Bundesliga ekibi Leipzig'ten 1,5 sezonluğuna kiraladığı sol bek Marcelo Saracchi ile yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin 5 milyon euroluk bonservis talebine olumsuz cevap verdi. Aslan'da sol bek için gündeme gelen son isim ise Liverpool'un genç yıldızı Kostas Tsimikas. Sarı-kırmızılılar, Yunan futbolcuyu 2 yıllığına kiralamak istiyor.

Leipzig'den 1 buçuk yıllığına kiralanan Marcelo Saracchi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Leipzig'in 5 milyon euroluk bonservis talebine olumsuz yanıt veren sarı-kırmızılı kulüp, sakatlık sorunları nedeniyle Saracchi ile devam etmeyecek. Yeni sezon için sol bek arayan Galatasaray rotasını İngiltere'ye çevirdi. Crystal Palace ile sözleşmesini uzatmayan Van Aanholt ile temas kuran sarı-kırmızılıların gündemine bir isim daha geldi: Kostas Tsimikas.

2 SEZON KİRALIK İSTENİYOR

Liverpool'un 13 milyon Euro bonservis ödeyerek Olympiakos'tan transfer ettiği Tsimikas istediği süreleri alamadı. Sadece 6 maçta toplam 225 dakika sahada kalabilen 24 yaşındaki Yunan sol bek, Galatasaray'ın radarına girdi. Liverpool ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Tsimikas'ın 2 sezonluğuna kiralanması söz konusu.

Robertson'un yedeği konumundaki Tsimikas'ın yeni takım arkadaşı Ozan Kabak'tan Galatasaray hakkında bilgi aldığı öğrenildi.1996 doğumlu sol bek, Yunanistan Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

(SABAH)

Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor
Haber Yorumları (1)
MANUEL: alt yapidan cikar koy birini dunyada topcu kitligi var
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Akif Ersoy Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Bülent Uygun Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray, Liverpool'dan Kostas Tsimikas'ı kadrosuna katmak istiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 18:42:08. #1.14#
title