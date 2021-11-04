Galatasaray liderliğini sürdürdü
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Müsabakada 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 8'e çıkardı çıkardı. Moskova ekibi ise puanını 2 yaptı.
Aslan bu berberlikle liderliğini de sürdürdü. Galatasaray, Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL
Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler
Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.