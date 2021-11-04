Galatasaray liderliğini sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray liderliğini sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Galatasaray liderliğini sürdürdü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaştığı Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalarak puanını 8'e çıkardı ve gruptaki liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Galatasaray sahasında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile karşılaştı. Müsabakada 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar puanını 8'e çıkardı çıkardı. Moskova ekibi ise puanını 2 yaptı.

Aslan bu berberlikle liderliğini de sürdürdü. Galatasaray, Avrupa Ligi 5. hafta karşılaşmasında sahasında Fransız temsilcisi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler

Muslera'dan Lokomotiv Moskova'ya tepki: 1 puan yarıyormuş gibi vakit geçirdiler

 Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

Aslan, Avrupa Ligi'nde fırsat tepti! Galatasaray, sahasında Lokomotiv Moskova'yla 1-1 berabere kaldı

 Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında konuk ettiği Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title