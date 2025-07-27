Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu konuk edecek. Peki, Galatasaray Lazio muhtemel 11'ler açıklandı mı?

GALATASARAY SEZON ÖNCESİ SON MAÇINA ÇIKIYOR

Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, son hazırlık maçında İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'yu konuk edecek. Mücadele, sarı kırmızılı ekibin taraftarı önünde, RAMS Park'ta oynanacak. Sezon öncesinde oynadığı dört hazırlık maçının tamamını kazanan Galatasaray, bu maçla Süper Lig'e moralli başlamak istiyor. Taraftarların büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşmanın biletleri de satışa çıkıyor.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Galatasaray - Lazio hazırlık karşılaşması, 2 Ağustos Cumartesi günü saat 21:00'de başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan müsabaka, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Maç, S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Böylece statta yer alamayan taraftarlar da mücadeleyi canlı izleme şansına sahip olacak.

MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKIYOR?

Bilet satışları, 29 Temmuz Salı günü başlayacak ve www.passo.com.tr adresi üzerinden Passolig kart sahiplerine sunulacak. GSPlus Premium üyeleri, biletleri 27 Temmuz Pazar günü saat 14.00'ten başlayarak 28 Temmuz Pazartesi saat 13.00'e kadar öncelikli olarak alabilecek. GSPara kart kullanıcıları ise 28 Temmuz Pazartesi saat 14.00'ten 29 Temmuz Salı saat 13.00'e kadar bilet satın alma hakkına sahip olacak.

BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU

Galatasaray - Lazio hazırlık karşılaşmasının bilet fiyatları da açıklandı. Taraftarlar, 1.300 TL'den başlayıp 18.000 TL'ye kadar çıkan farklı kategorilerden bilet alabilecek. Bilet fiyatları şu şekilde:

• Premium – 18.000 TL

• Delux – 17.000 TL

• Lux – 16.000 TL

• Classic – 15.000 TL

• Kategori 1 – 10.000 TL

• Kategori 2 – 9.000 TL

• Kategori 3 – 8.000 TL

• Kategori 4 – 7.000 TL

• Kategori 5 – 6.500 TL

• Kategori 6 – 5.500 TL

• Kategori 7 – 5.000 TL

• Kategori 8 – 4.000 TL

• Kategori 9 – 3.000 TL

• Kategori 10 – 1.400 TL

• Kategori 11 – 1.300 TL

• Misafir Tribünü – 1.300 TL

Muhtemel 11: Günay, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Sara, Torreira, Lemina, Eren, Barış Alper, Ahmed Kutucu,