GS maçı kaçta? Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında evinde Lazio'yu ağırlayacak olan Aslan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı ne zaman, kaçta?" gibi soruları aratmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray

GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak.

GALATASARAY-LAZİO MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Marcao

MARCAO DÖNÜYOR!

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao kadro dışı kalmasının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan antremanda özür dileyen affedilen Marcao, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçıyla takıma dönmeye hazırlanıyor.

Haberler.com - Gündem