Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com - Haberler | Gündem

GS maçı ne zaman? sorusu en çok araştırılan konular arasında yer almakta. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Serie A'nın güçlü ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatasaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?

GS maçı kaçta? Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak olan mücadele son dönemde en çok merak edilen konular arasında yer almakta. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında evinde Lazio'yu ağırlayacak olan Aslan mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkıyor. Vatandaşlar konu ile ilgili internette en çok "Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? GS maçı ne zaman, kaçta?" gibi soruları aratmakta. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray-Lazio maçı 16 Eylül Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?Galatasaray

GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Lazio arasındaki mücadeleyi Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'ın yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. 4. hakem olarak David Smajc görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Slavko Vincic, AVAR koltuğunda ise Rade Obrenovic oturacak.

GALATASARAY-LAZİO MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Diagne. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?Marcao

MARCAO DÖNÜYOR!

Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gören ve 8 maç ceza alan Marcao kadro dışı kalmasının ardından takıma dönmeye hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan antremanda özür dileyen affedilen Marcao, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lazio maçıyla takıma dönmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Mustafa Şentop Uğur İbrahim Altay
Magazin Müge Anlı Bensu Soral Kylie Jenner Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Diego Ünal Karaman
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Fuat Oktay Alpha Conde Vladimir Putin Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Galatsaray Lazio Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 15:10:33. #1.12#