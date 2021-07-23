Galatasaray'la anlaşmaya varan Sacha Boey, Rennes'deki arkadaşlarıyla vedalaştı

Transfer çalışmalarına hız veren ve Rumen yıldız Alexandru Cicaldau'yu kadrosuna katmak adına anlaşma sağlayan Galatasaray, sağ bek için de Rennes'den Sacha Boey'u kadrosuna katıyor. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Boey, İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda alınan PSV Eindhoven yenilgisi sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray , Universitatea Craiova'dan Alexandru Cicaldau sonrası Rennes'den Sacha Boey'un da transferini bitiriyor. Transferin kısa süre içerisinde nihayete kavuşturulması ile oyuncunun İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

HAFTA SONU TÜRKİYE'DE

Le Parisien'den Benjamin Quarez'in haberine göre Galatasaray, Sacha Boey transferinde sona geldi. Transfer için son detayların görüşüldüğü ve oyuncunun hafta sonu Türkiye'de olmasının beklendiği ifade edildi. Kulübü ile ufak detayların kaldığı Sacha Boey'un Galatasaray ile anlaşması sonrası takım arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı.

ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Rennes altyapısından yetişen ve geçtiğimiz sezonu Dijon'da kiralık geçiren 20 yaşındaki sağ bekin kulübü Rennes ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecekti.