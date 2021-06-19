Galatasaray Kulübünün kongresi
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Galatasaray Kulübünün kongresi

Galatasaray Kulübünün kongresi
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu 48 oyla birinci sırada yer aldı.

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı başlarken, açılan ilk sandıkta Eşref Hamamcıoğlu 48 oyla birinci sırada yer aldı.

Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilen kongrede, açılan birinci sandıktan Eşref Hamamcıoğlu'na 48, Metin Öztürk'e 32, Burak Elmas'a 27, Yiğit Şardan'a 16, İbrahim Özdemir'e de 5 oy çıktığı duyuruldu.

Toplam 129 oyun kullanıldığı sandıkta bir oyun da geçersiz sayıldığı aktarıldı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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