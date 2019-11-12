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Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek.

12.11.2019 09:44 | Son Güncelleme: 12.11.2019 09:44
Galatasaray Kulübünde divan kurulu toplantısı yarın yapılacak

Kulübünde kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesinde gerçekleştirilecek.

Lisenin Salonu'nda divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun yönetiminde yapılacak olağan toplantı saat 13.30'da başlayacak.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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