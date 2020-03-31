Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve...
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
31.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 16:26
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, hastaneden bugün taburcu edileceğini ve koronavirüs tedavisinin evde devam edeceğini açıkladı.
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Kaynak: AA