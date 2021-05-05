Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ı andı
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın dokuzuncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Galatasaray Kulübü, eski başkanlarından Ali Uras'ın dokuzuncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan anma mesajında, "Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden eski başkanımız Ali Uras'ı aramızdan ayrılışının dokuzuncu yılında özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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