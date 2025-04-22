Galatasaray Konyaspor'u elerse finalde kiminle karşılaşacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı devam ediyor. Süper Lig lideri Galatasaray, Konyaspor ile karşılaşıyor. Eğer Galatasaray bu maçı kazanırsa finaldeki rakibi kim olacak? Galatasaray Konyaspor'u elerse finalde kiminle karşılaşacak?
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı başladı. Süper Lig lideri Galatasaray, Konyaspor'a konuk oluyor. Peki, Galatasaray Konyaspor'u elerse finalde kiminle karşılaşacak?
MÜCADELEDE HAKEM KRİZİ YAŞANDI
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Tümosan Konyaspor'a konuk oluyor.
Saat 20.30'da başlayan mücadeleyi Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecekti.
Taşkınsoy rahatsızlığı nedeniyle karşılaşmada düdük çalamıyor. Maçı 4. hakem Ali Yılmaz yönetiyor.
GALATASARAY KONYASPOR'U ELERSE FİNALDE KİMİNLE KARŞILAŞACAK?
Galatasaray Konyaspor'u elerse finalde Trabzonspor-Göztepe maçının galibi ile eşleşecek.