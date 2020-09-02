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Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi

Celta Vigo'da kiralık olarak geçen sezonu tamamlayan Jeison Murillo için Galatasaray'ın tıpkı devre arasında olduğu gibi kadroya katmanın planlarını yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray, Kolombiyalı stoper Jeison Murillo için yeniden devreye girdi
02.09.2020 18:47 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:02

Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sezon başında ve devre arasında sarı kırmızılıların gündemine gelen Jeison Murillo konusunda yeniden nabız yoklandığı belirtildi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Kolombiyalı stoper Jeison Murillo'nun devre arasında gittiği Celta Vigo'dan geri döndüğü ve yeni sezonda da farklı bir takımda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.

BAŞKA TAKIMLARIN DA LİSTESİNDE

Murillo konusunda istekli takımlar arasında Galatasaray ile birlikte İtalya'dan Fiorentina, İspanya'dan Cadiz Alaves ve Real Sociedad'ın olduğu da vurgulandı.

17 KEZ İLK 11 OYNADI

1992 doğumlu oyuncu, Celta Vigo'da 18 maça çıkmış ve bu maçların 17'sinde ilk 11 oynamıştı.

SAMPDORİA'DA OYNARKEN İSTENMİŞTİ

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Sampdoria'dan kiralamaya çalıştığı Murillo konusunda yaptığı girişimler sonuçsuz kalmış ve kariyerinde Barcelona, Inter gibi takımlarda da oynayan Kolombiyalı, La Liga'yı tercih etmişti.

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