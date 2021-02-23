Galatasaray, Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno ile anlaşma sağladı
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Galatasaray, Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno ile anlaşma sağladı

23.02.2021 13:16 | Son Güncelleme: 23.02.2021 14:05
Galatasaray, Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno ile anlaşma sağladı

Devre arasında yaptığı scout transferlerinde tam isabet yakalayan Galatasaray, bu hamlelerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno ile sezon sonu için anlaşma sağladı.

Meksika'da Club Leon forması giyen 25 yaşındaki Kolombiyalı sol bek Yairo Moreno'da da herhangi bir pürüz kalmadı.

Scout ekibinin önerdiği bir başka isim olan genç futbolcu, bir aksilik çıkmazsa sezon sonunda bonservis bedeli olmaksızın Galatasaray'a imza atacak.

Şu sıralarda sakatlığı nedeniyle tedavi altında bulunan Saracchi ise kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Alman kulübü Leipzig'e geri dönecek.

YAIRO MORENO KİMDİR?

Schira ayrıca Haziran ayında Leon ile sözleşmesi sona erecek olan Yairo Moreno'yu Galatasaray'ın yanı sıra Porto'nun da istediğini belirtti.

2013'te Medellin formasıyla profesyonel olan Yairo Moreno, Equidad Seguros ve Envigado'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2018'de 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Leon'a transfer olmuştu.

(Fanatik)

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Yairo Moreno kimdir? Kaç yaşında, nereli? Yairo Moreno mevkiisi ne, hangi takımda oynuyor?
Haber Yorumları (1)
GUMUCA 07: Haaaah yazın yazın. Seneye Fener alsın. Canerin pili bitik nasıl olsa sene sol bek lazım. !
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