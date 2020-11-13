Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmeyi planlıyor
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Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmeyi planlıyor

13.11.2020 21:16 | Son Güncelleme: 13.11.2020 21:34

Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim'in talebi üzerine Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ın transferi için devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Sezon sonu takımıyla sözleşmesi bitecek milli futbolcuyla anlaşılması halinde Kenan, sarı kırmızılı formayı giyecek.

Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli ismleri bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'a dikti.

Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon euroluk serbest kalma bedelini finansal fair-play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.

Kenan Karaman'ı kadrosunda görmek isteyen teknik direktör Fatih Terim'in yönetime milli futbolcunun alınması için harekete geçilmesi yönünde istekte bulunduğu öğrenildi.

İLK TERCİHİ GALATASARAY

A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu. Sağ ayağını kullanan ve sol açıkta oynayan Kenan kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam etmeyi düşünmüyor. 26 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir ilgilense de Kenan'ın Türkiye'deki ilk tercihinin Galatasaray olduğu ifade edildi.

Galatasaray, Kenan Karaman'ı transfer etmeyi planlıyor
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