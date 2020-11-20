Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi

Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde eksik oyuncuların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir oldu. Böylece Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.