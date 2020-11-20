Galatasaray revire döndü! Sakat futbolcu sayısı 10'a yükseldi
Galatasaray'da Kayserispor maçı öncesinde eksik oyuncuların sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda sakatlanan son oyuncu, sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir oldu. Böylece Galatasaray'da sakatlığı bulunan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında 23 Kasım Pazartesi günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas çalışması gerçekleştirdiği bildirildi.
Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmasının yapıldığı aktarıldı.
BU KEZ DE EMRE TAŞDEMİR SAKATLANDI
Sol kasık adalesinde hafif-orta derece zorlanma ve kanama tespit edilen Emre Taşdemir'in tedavisine başlandığı, Fernando Muslera, Christian Luyindama, Peter Etebo ve Radamel Falcao'nun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıkan 5 futbolcunun izolasyon, tedavi ve takip programlarının, Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonunun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam edildiği kaydedildi.
SAYI 10'A ÇIKTI
Böylece Galatasaray'da sakatlık yaşayan futbolcu sayısı 10'a yükseldi.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar