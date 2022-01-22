Galatasaray, Kasımpaşa maçı sonrası Okan Kocuk için temasa geçti

Galatasaray Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.

Galatasaray Yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında oynanan Kasımpaşa maçı sonrası GZT Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Okan Kocuk için Karadeniz ekibiyle ilk teması kurdu.