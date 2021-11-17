Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan çok ince gönderme

Arda Turan, futbolu bırakacağı iddialarına 'Daha çok gencim' mesajı verdi. Kaptan, salondaki bireysel çalışmasından Cem Karaca paylaşımı yaptı.

MANİDAR ŞARKI

Arda, Cem Karaca'nın 'Bu son olsun' şarkısındaki sözlerle kameraya vurgu yaptı. Kaptan, "Sen çok gençsin, ne yalnızlık ne de yalan üzmesin" sözlerini tebessüm ederek söyledi, kaydı bitirdi.

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