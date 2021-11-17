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Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan çok ince gönderme

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Futbolu bırakacağı iddia edilen Arda, bireysel antrenmanından Cem Karaca şarkısı paylaştı. Arda, 'Bu son olsun' şarkısındaki 'Sen çok gençsin, yalan üzmesin seni' sözlerinin geçtiği sırada kameraya vurgu yaptı. Arda'nın manidar paylaşımı 'Futbolu bırakmak için gencim' mesajı olarak yorumlandı.

Arda Turan, futbolu bırakacağı iddialarına 'Daha çok gencim' mesajı verdi. Kaptan, salondaki bireysel çalışmasından Cem Karaca paylaşımı yaptı.

Galatasaray kaptanı Arda Turan'dan çok ince gönderme

MANİDAR ŞARKI

Arda, Cem Karaca'nın 'Bu son olsun' şarkısındaki sözlerle kameraya vurgu yaptı. Kaptan, "Sen çok gençsin, ne yalnızlık ne de yalan üzmesin" sözlerini tebessüm ederek söyledi, kaydı bitirdi.

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Yorumlar (1)
Halil Kara:ÇÖP
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