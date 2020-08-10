Galatasaray, Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk teklif yaptı Galatasaray, Polonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için Lech Poznan'a 2 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Henry Onyekuru'nun yerini doldurmak için birçok ismi gündemine alırken, Polonya'dan flaş bir iddia geldi.

Polonya basını, Galatasaray'ın Lech Poznan'ın 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kamil Jozwiak için 2 milyon euroluk resmi teklif yaptığını duyurdu.

"3-3,5 MİLYON EUROYA ANLAŞABİLİRLER"

Polonya basını, 2019 yılının Kasım ayında ilk kez Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen Kamil Jozwiak için Galatasaray'ın teklifinin düşük olduğunu vurguladı.

Lech Poznan'ın 3 milyon euro ile 3,5 milyon euro arasında bir rakama 'Evet' diyebileceği belirtildi.

Öte yandan Galatarasaylı yöneticilerin, Leczh Poznan ile önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşeceği açıklandı.

Geride kalan sezon Lech Poznan'da toplam 39 resmi maça çıkan Kamil Jozwiak, 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.