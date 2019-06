Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda toplu imza

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, gelecek sezon için anlaşma sağlanan Derya Çayırgan, Gizem Karadayı, Alesia Rykhliuk ve Anthi Vasilantonaki ile basın önünde resmi sözleşme imzaladı.

Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde, kulübün voleybol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Okan Böke, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ve kadın voleybol takımı menajeri Nihan Güneyligil hazır bulundu.

Törende konuşan Okan Böke, transfer çalışmalarına erken başladıklarını belirterek, "Bazı ilkeler doğrultusunda transferleri açıklamayı sona bıraktık. Transfer ettiğimiz oyuncuların çoğu milli takımdan izin alıp geldiler. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. Takım iskeletini koruyarak, birkaç takviye ile gelecek sezona umutla bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Mücadeleci bir takım oluşturduklarını aktaran Böke, "Bu sene elimizden gelen önlemleri almaya çalışıyoruz. Voleybolda eksiğimiz Avrupa kupası. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonra söz hoca ve oyuncularda. Şu aşamada transferi kapattık. Bir yabancı hakkımızı saklıyoruz. Her şey bütçeyle alakalı. Ama aksi bir durumda her türlü fedakarlığı yapacağız ve gelecek sezon Avrupa kupasını buraya getireceğiz." diye konuştu.

Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Menajeri Nihan Güneyligil ise takıma yeni katılan ve sözleşme uzatan oyunculara başarı dileyerek, "Güzel bir sezon olacağını umuyorum. Heyecanla yeni sezonun başlamasını bekliyorum. Çok istediğimiz Avrupa kupasını müzemize katmak istiyoruz. Geçen sene istediğimiz olmadı. İş kazasıydı tam anlamıyla. Bu sezon tekrarlanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların görüşleri

Sarı-kırmızılı kadın voleybol takımında yeni transferler Rykhliuk, Vasilantonaki ve Derya Çayırgan ile sözleşmesi yenilenen Gizem Karadayı, açıklamada bulundu.

Gizem Karadayı, Galatasaray ile tekrar sözleşme imzaladığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Her zaman bu güzel ailenin parçası olduğum için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Geçen sezon Halkbank'ta forma giyen Derya Çayırgan ise sarı-kırmızılı takıma döndüğü için çok mutlu olduğunu kaydetti.

Yeni transferlerden Ukraynalı oyuncu Rykhliuk ve Yunan voleybolcu Vasilantonaki ise Galatasaray'a transferleri nedeniyle mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi. İki oyuncu, sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için sabırsızlandıklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA