Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transfer edilmesi durumunda Luyindama'yla yolları ayıracak
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transfer edilmesi durumunda Luyindama'yla yolları ayıracak

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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da Kaan Ayhan için kulübü Sasuolo'ya kiralık teklifi yapıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Kaan'la anlaşılması durumunda Luyindama'ya yol verecek. Demokratik Kongolu savunmacı için 5 milyon euro isteyen Galatasaray'a, Spartak Moskova'nın teklif yapması bekleniyor.

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Sarı-kırmızılı kulüp, milli yıldızı renklerine katması durumunda Luyindama'yla yolları ayıracak.

5 MİLYON EURO TABAN FİYAT OLARAK BELİRLENDİ

Hürriyet'in haberine göre; yönetim, özellikle Rusya ve Belçika'da çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Demokratik Kongolu futbolcuyu, tıpkı Senegalli santrfor Mbaye Diagne'de olduğu gibi ciddi bir rakama satmayı planlıyor. Daha önce Belçika'nın Antwerp Kulübü'nden gelen 2 milyon euroluk teklifi değerlendirmeye dahi almayan sarı kırmızılılar, taban fiyat olarak 5 milyon euroda karar kıldı. Antwerp'in dışında Rusya'nın Spartak Moskova takımından da Luyindama için yakında satın alma teklifi gelmesi bekleniyor.

TOPLAM BONSERVİS MALİYETİ 8 MİLYON EURO

Ocak 2019 tarihinden bu yana sarı kırmızılı formayı giyen 27 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Christian Luyindama için önce 3 milyon euro kira bedeli ödeyen Galatasaray Kulübü, daha sonra 5 milyon euro daha verip bonservisini satın aldı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 60 resmi karşılaşmaya çıkarken, söz konusu müsabakalarda 4 gol attı, 2 asist yaptı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın transfer edilmesi durumunda Luyindama'yla yolları ayıracak
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