Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı. Nijeryalı futbolcu için Belçika ekibi, sarı-kırmızılı kulübe 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Sekidika'nın maaşını sezon sonuna kadar Oud-Heverlee Leuven ödeyecek.