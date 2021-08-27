Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı

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Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı. Nijeryalı futbolcu için Belçika ekibi, sarı-kırmızılı kulübe 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Sekidika'nın maaşını sezon sonuna kadar Oud-Heverlee Leuven ödeyecek.

Galatasaray'da yeni sezon planlamaları içinde yer almayan Jesse Sekidika'yla yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcuyu Belçika Ligi takımıOud-Heverlee Leuven'e kiraladı.

300 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.

Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
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Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı - Haberler Spor
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