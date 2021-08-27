Galatasaray, Jesse Sekidika'yı Belçika Ligi ekibi Oud-Heverlee Leuven'e kiralandı
Galatasaray'da Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven ile anlaştı. Nijeryalı futbolcu için Belçika ekibi, sarı-kırmızılı kulübe 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Ayrıca Sekidika'nın maaşını sezon sonuna kadar Oud-Heverlee Leuven ödeyecek.
Galatasaray'da yeni sezon planlamaları içinde yer almayan Jesse Sekidika'yla yollar resmen ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı futbolcuyu Belçika Ligi takımıOud-Heverlee Leuven'e kiraladı.
300 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK
Oud-Heverlee Leuven, Sekidika için Galatasaray'a 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Nijeryalı ismin maaşını sezon sonuna kadar Belçika ekibi ödeyecek.