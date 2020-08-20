Galatasaray, Lech Poznan'da oynayan Jakub Moder ile anlaştı Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray, 21 yaşındaki ön libero Jakub Moder hakkında kulübü Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladı. Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanacağı öne sürüldü.

Süper Lig'de geçen sezonu 6. sırada bitiren Galatasaray, 2020/21 için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekibin 21 yaşındaki ön libero Jakub Moder ve kulübü Lech Poznan ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. A Spor'un haberine göre Galatasaray, transferi ilerleyen günlerde resmiyete kavuşturacak.

İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR

7 Nisan 1999 tarihinde Szczecinek'te dünyaya gelen Jakub Moder, altyapı kariyerinde Warta Poznan ve Lech Poznan'da top koşturdu. Kiralık olarak Odra Opole'de de forma giydi. 21 yaşındaki oyuncu, 6-8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor ve iki ayağını da kullanıyor.

5 GOL VE 5 ASİST YAPTI

Gençliği, dinamizmi ve düşük maliyetiyle Terim'in iki yönlü orta saha kriterine uyan Moder, U21 Milli Takımı'nda da görev yapıyor. Lech Poznan'da 26 karşılaşmada 5 gol, 5 asiste imza atan Jakub Moder'in Galatasaray'da uzun yıllar ön libero mevkiini doldurması planlanıyor.

Kaynak: Hürriyet