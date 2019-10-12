Galatasaray İstanbulspor maçı kaç kaç bitti?
Galatasaray İstanbulspor ile hazırlık maçı yaptı. Mili maç arasını değerlendirmek isteyen Galatasaray TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Bugün 12.00'de başlayan karşılaşmada 5 gol atıldı. Galatasaray'ın gollerini kim attı Galatasaray İstanbul spor maçı kaç kaç bitti?
Türkiye Arnavutluk maçı nedeniyle lige verilen arayı değerlendiren Galatasaray TFF 1. Lig ekibi İstanbul spor ile bugün maç yaptı. 12.00'de başlayan karşılaşmada 5 gol olurken Galatasaray sahadan galip ayrıldı.
GALATASARAY İSTANBUL SPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Galatasaray İstanbulspor maçı 3-2 Galatasaray'ın galibiyeti ile sonuçlandı.
GALATASARAY'IN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Goller:
Galatasaray: 19' Jimmy Durmaz, 20' Taylan Antalyalı, 38' Emre Mor 4' Papa
İstanbulspor: 4' Diouf, 82' Yunus Emre Yalçın