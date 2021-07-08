Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı
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Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı

Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray takımdan göndermek için yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao'ya alıcı buldu. Bir Katar kulübünün, Kolombiyalı yıldızı transfer etmek için resmi girişimlere başladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takım, Falcao'nun 4.5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulmak için teklif yapan takıma her türlü kolaylığı sağlayacak ve bonservis bedeli talep etmeyecek.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana verim alınamayan ve yüksek maaşıyla kulübe mali olarak yük olan Radamel Falcao'ya Katar'dan teklif geldi.

BONSERVİS TALEP EDİLMEYECEK

Katar Ligi'nin resmi yayıncısı Alkass, bir Katar kulübünün tecrübeli golcüyü Radamel Falcao'yu transfer etmek için resmi girişimlere başladığını yazdı. Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana 52 maç kaçıran ve yıllık 4.5 milyon euro garanti maaş alan Radamel Falcao için sarı-kırmızılılar çıkış yolu arıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Kolombiyalı futbolcunun ayrılık sürecinde herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyeceğini de oyuncunun menajerine iletti. Galatasaray ile 1 yıllık daha kontratı olan tecrübeli golcü, sarı-kırmızılı takımda 40 maça çıkarken 20 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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Galatasaray'ın yolları ayırmak istediği Radamel Falcao, Katar'dan teklif aldı - Haberler Spor
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