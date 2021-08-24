Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı
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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Sarı-Kırmızılılar'ın 34 yaşındaki yıldızı Ryan Babel yol ayrımında. Hollandalı futbolcu kişisel Twitter hesabından "Ben evime gidiyorum" paylaşımı yaptı. Geleceği belirsiz olan Babel'in paylaşımı 'ayrılık' olarak yorumlandı.

Sezon başlamadan önce transfer çalışmalarında gaza basan Cim-Bom'da ayrılacak olan futbolcular da belli olmaya başladı.

VEDA EDECEK

Yabancı futbolcuları azaltmak zorunda olan Galatasaray'da 34 yaşındaki Ryan Babel veda edecek isimler arasında yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı

2.5 MİLYON EURO MAAŞ

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ryan Babel, 2,5 milyon euro maaş alıyor. Kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ben evime gidiyorum" notuyla bir anlamda mesaj gönderdi.

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı

MORUTAN GELECEK

Aslan, kanat transferinde Morutan'ı bitirmek üzere. Dün Fatih Terim de Rumen futbolcu da anlaşmanın yakın olduğunu açıklamıştı.

Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı
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- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Galatasaray'ın yıldızı Ryan Babel'in paylaşımı kafaları karıştırdı - Haberler Spor
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