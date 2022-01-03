Galatasaray'ın yıldızı Kerem için ilk resmi teklif geldi! Wolfsburg 15 milyon euroyu gözden çıkarttı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Spor
Galatasaray'da sezonun flaş ismi Kerem Aktürkoğlu için ilk resmi teklif Almanya'dan geldi. Wolfsburg, Aslan'ın kapısını çalarken; 15 milyon euronun üstündeki tekliflerin değerlendirileceği bildirildi.
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için beklenen teklifler gelmeye başladı. Akşam'ın haberine göre, 24 yaşındaki oyuncu için ilgisini belli eden ilk kulüp Wolfsburg oldu.
İKİ TAKIM DAHA DEVREDE
23 yaşındaki oyuncu için Stuttgart ve Hoffenheim gibi Almanya Ligi ekiplerinin de nabız yokladığı belirtildi.
32 MAÇTA 7 GOL, 6 ASİST
Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kerem için 15 milyon euronun altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacak. Kerem bu sezon 32 maçta 7 gol ve 6 asistle oynadı.
Gündem Editörü Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri
Haberi Kaydet