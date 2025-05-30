Kerem Aktürkoğlu düğününden kareler! Kerem Aktürkoğlu evlendi mi?

Kerem Aktürkoğlu düğününden kareler! Kerem Aktürkoğlu evlendi mi?
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Kerem Aktürkoğlu düğününden kareler sosyal medyada gündem oldu! Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Ceren Azak ile dünya evine girdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun özel hayatı, özellikle de düğün süreci futbol severlerin ilgi odağı oldu. "Kerem Aktürkoğlu evlendi mi?", "Kerem Aktürkoğlu'nun eşi kim?" ve "Düğün fotoğrafları nerede yayınlandı?" gibi sorular, sosyal medya ve arama motorlarında öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU EVLENDİ Mİ?

Kerem Aktürkoğlu, 25 Aralık 2024 tarihinde memleketi Kocaeli'de çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile nişanlanmıştı. Geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir şekilde sessiz sedasız nişanlanan çift, bugün Kocaeli'de bir otelde gerçekleştirilen törenle mutluluğa 'evet' dedi.

Galatasaray'ın Yıldızı Kerem Aktürkoğlu Evlendi: Düğün Fotoğrafları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Galatasaray'ın Yıldızı Kerem Aktürkoğlu Evlendi: Düğün Fotoğrafları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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