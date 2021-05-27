G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
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G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu

Haberler.com - Haberler | Spor

Son günlerde Galatasaray'a transfer haberleriyle gündeme gelen Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı paylaşımlarıyla dikkat çekti. Eşinin kucağına oturan ve öpücüklere boğan Ebru Şancı paylaşımına, "Ağır geldim galiba" notunu düştü. Magazin ve spor dünyasının ünlü isimleri, Şancı'nın fotoğrafına 'kalp' emojisi bıraktı.

Alpaslan Öztürk'ün eşi eski model Ebru Şancı'nın paylaşımlarına yorum ve beğeni yağdı. Şancı'nın pozlarına "Galatasaray'ın yengesi" yorumları da yağdı. Galatasaray'a imza atması beklenen Alpaslan'ın kucağına oturup öpücüklere boğan Şancı, "Ağır geldim galiba" paylaşımı yaptı.

Galatasaray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu

ÜÇ ÇOCUKLARI OLDU

Ebru Şancı 2015'te Göztepe'de top koşturan futbolcu Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikiz kızları Mila ile Ceylin'den sonra geçtiğimiz aylarda da bir oğulları oldu. Eski model Şancı sık sık ailesiyle fotoğraflarını sosyal medyadan takipçileriyle paylaşıyor.

Galatasaray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu
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G.Saray'ın yeni yengesinden olay paylaşım! Ebru Şancı, Alpaslan'ı öpücüklere boğdu - Haberler Spor
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