Galatasaray'ın Yeni Sezonda, Formasının Sırt Sponsoru İkinciyeni.com Oldu
Galatasaray, yeni sezonda formasının sırt sponsoru olarak ikinciyeni.com ile anlaşmaya vardı.
Galatasaray'ın 2018-19 sezonun formasının sırt sponsoru ikinciyeni.com oldu. Resmi siteden yapılan açıklamada yarın imzaların atılacağı ifade edildi.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"Galatasaray ile online ikinci el otomobil alım satım platformu ikinciyeni.com arasında forma sırt sponsorluk anlaşması yapılacaktır.
İmza törenine Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri İlber Aydemir, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş katılacak."
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