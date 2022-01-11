Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu - Haberler Spor
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Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Haberler.com / Sergen Dağ - Haberler | Spor

Galatasaray'da Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör olacağı konuşulan Domenec Torrent, bugün İstanbul'a geliyor. Uzun süre Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapan İspanyol çalıştırıcı, bugün 18.30'da İstanbul'da olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Domenec Torrent oluyor. Guardiola'nın yanında uzun yıllar yardımcı antrenörlük görevini yürüten İspanyol çalıştırıcı, bugün İstanbul'a geliyor.

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Anlaşma sağlanan 59 yaşındaki hocanın saat 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor. Son olarak Flamengo'yu çalıştıran tecrübeli isim, Kasım 2020'de Brezilya'daki görevinden ayrılmıştı.

Galatasaray'ın yeni hocası yola çıktı! İstanbul'a geliş saati belli oldu

Domenec Torrent, Palamós CF, Girona FC, Barcelona B, Barcelona, Bayern Münih, Man. City takımlarında Guardiola'nın yardımcılığını üstlendi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, geçtiğimiz günlerde "Guardiola'nın yardımcısıyla Fatih hocanın ekibi için anlaştık" demişti. Fakat İspanyol çalıştırıcının Terim'in yerine gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

Sergen Dağ
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