Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? GS teknik direktörü adayları kimler? Galatasaray yeni teknik direktörü kim olacak?

Galatasaray'da kötü gidişat sonrası yönetim kurulu flaş bir karar aldı. Başkan Burak Elmas, NEF Stadı'ndaki görüşmenin ardından İmparator'la yollarını ayırdı. GS teknik direktörü adayları kimler? Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak?

FATİH TERİM İSTİFA ETTİ Mİ?

NEF Stadı'ndaki yönetim kurulu toplantısından önce stada gelen Fatih Terim , 10 dakika sonra buradan ayrıldı. Sarı-kırmızılı yönetim, ardından ayrılık kararını İmparator'a bildirdi.

Galatasaray'daki 4. dönemine 21 Aralık 2017'de başlayan Fatih Terim, 176 maça çıktı. 97 galibiyet, 44 yenilgi ve 35 beraberlik elde etti. Üst üste 2 şampiyonluk kazanan Terim, ardından koronavirüsün olduğu sezonda 6. oldu. Geçen yıl ise averajla şampiyonluğu kaybetmişti.

GALATASARAY'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Fatih Terim'in yerine düşünülen isimlerin başında Bülent Korkmaz ve Roger Schmidt geliyor. Sezon sonuna kadar Korkmaz'ı düşünen sarı-kırmızılılar, PSV'nin 54 yaşındaki hocası Schmidt'e gelecek yıl takımı emanet etmek istiyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet