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Galatasaray'ın yeni forması tartışma yarattı: Parçalı değil paramparça

Galatasaray'ın tanıtımını gerçekleştirdiği yeni sezon formaları, sarı-kırmızıya gönül verenler arasında fikir ayrılığı yarattı. Galatasaray'a gönül vermiş ünlü isimlerden bazıları formaları çok beğendiğini söylerken, bazıları ise beğenmediklerini ifade etti.

28.07.2020 08:10 | Son Güncelleme: 28.07.2020 10:49

Galatasaray yeni sezon formalarını satışa çıkardı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada; formaların yeni dizaynında alevden ilham alındığı belirtilerek, "Sarı ve kırmızının buluştuğu parçalı çizgisi, Galatasaray taraftarının takımla buluşmasından çıkan alevi temsil ediyor. Yeni tasarım, parçalının taraftarın tutkusunu ve ateşini tam yansıtması amacını taşıyor" denildi.

Nike mağazalarının yanı sıra gsstore.org ve nike.com'da 279.90 TL'den satışa sunulan formalar taraftarlar arasında fikir ayrılığı yarattı.

İşte Galatasaraylı ünlü isimlerin yeni formalar hakkındaki görüşleri;

AYŞEGÜL ULUÇ BULUT (MODA BLOGGER): CESUR AMA GÜZEL BİR TERCİH

Her sene olan ve taraftarın da istediği, Galatasaray ruhunu yansıtan parçalı formayı bu kez klasik değil, yenilikçi görmek şaşırtıcı. Eminim ki ilk etapta taraftarlar bu formayı yadırgayacak ama bu tip düzensiz çizgiler moda dünyasında da bu yıl sıklıkla tercih edildi. Bence bu tasarım, cesur ancak güzel bir tercih. Deplasman formasına gelince... Dünyada spor kulüpleri forma satışlarını normal tişört dizaynına göre de hazırlıyor. Bu siyah formanın, forma olmaktan çok bir kıyafeti de tamamlayacak şekilde tasarlanması da çok zekice.

BEHZAT UYGUR (OYUNCU): FORMAMIZ PARÇALI DEĞİL, PARAMPARÇA OLMUŞ

Bu sezon kalbimiz paramparçaydı. Yapılan haksızlıklardan, bu haksızlıklara karşı yeteri kadar ses çıkmamasından ve futbolun ötesinde yaşanan olaylardan... Formamız parçalı değil paramparça olmuş anlaşılan... Her formayı değiştirebilirler ama parçalı formaya dokunulmamalı bana göre çünkü parçalı forma her zaman G.Saray için çok ama çok önemlidir. Forma kadar önemli olan o forma için mücadele edecek, ruhunu taşıyabilecek oyunculara sahip olmak.

CEYHUN YILMAZ (KOMEDYEN): PARÇALI HER ZAMAN KALMALI

Başka forma olmasına, turuncu, siyah olmasına bir lafım yok. Yeter ki parçalı formamız her sene klasik şekilde aynı kalsın ve satışa çıksın. Yoksa çıkmayacak ise ve o klasiği bu hale getirmişler ise çok üzüldüm. Kendimize ait bir şeyi dahi koruyamayacak mıyız? O parçalıyı taraftara vereceksin. Üzücü yani. Bu arada formaların 279 TL olduğunu gördüm! Herhalde futbolculara satacaklar!

İBRAHİM BÜYÜKAK (OYUNCU): BENCE ŞAHANE OLMUŞ

Belki alışılmışın dışında bir parçalı formalı dizaynı olmuş. İlk görüşte yadırganabilir ama ben açıkçası çok beğendim parçalı formayı. Bence Galatasaray'ın yeni formalar şahane olmuş.

HAKAN HATİPOĞLU (OYUNCU): TİŞÖRT OLSA YOK SATAR

Açık söyleyeyim; o formalar tişört olsa yok satar ancak forma olunca hayal kırıklığı yarattı. Biz Galatasaray forması olarak klasik parçalıyı, Metin Oktay formasını görmek isteriz. Sarı kırmızı tişört olsa çok güzel. Çok beğenmedim ancak yine de Galatasaraylı olduğumuz için birer tane alacağız. Tişört olsa çok güzel. Standartların içinde bir şey olsun isterdik.

Galatasaray'ın yeni forması tartışma yarattı: Parçalı değil paramparça

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları (1)
ELMADAĞLI: FORMA DEĞİLDE TASARIM KALP KRİZİ GEÇİREN BİRİNE ÇEKİLEN EKG GİBİ OLMUŞ
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