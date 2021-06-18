Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
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Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu

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Galatasaray'da Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu'nun yarıştığı divan kurulu başkanlık seçiminde kazanan 446 oyla Aykut Derkan oldu. Derkan seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm üyelere teşekkür ederken yarın gerçekleştirilecek Galatasaray başkanlık seçiminin hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün yeni Divan Kurulu başkanı Aykutalp Derkan oldu. Niyazi Yelkencioğlu ile yarışan ve seçimi rakibinin büyük farkla önünde bitiren Derkan, Divan Kurulu görevinde 3 yıl kalacak.

114 OY FARKLA KAZANDI

Niyazi Yelkencioğlu 332 oy, Aykutalp Derkan ise 446 oy aldı. Divan kurulu için 3 yıllık göreve geldiği ilan edilen Aykutalp Derkan, yaptığı açıklamada divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, yarın gerçekleştirilecek Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diledi.

Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
Galatasaray'da Aykutalp Derkan divan kurulu başkanı seçildi
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Haber Yorumları (1)
CEVAP : Adam Şener Şen'i andırıyor. :))
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