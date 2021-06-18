Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan oldu

Galatasaray'da Aykutalp Derkan ile Niyazi Yelkencioğlu'nun yarıştığı divan kurulu başkanlık seçiminde kazanan 446 oyla Aykut Derkan oldu. Derkan seçimi kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, tüm üyelere teşekkür ederken yarın gerçekleştirilecek Galatasaray başkanlık seçiminin hayırlı olmasını diledi.