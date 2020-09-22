Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.

22.09.2020 21:49 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:00

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 24 Eylül Perşembe günü Galatasaray ile karşılaşacak Hırvatistan ekibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi.

Hırvatistan'ın Split kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan kafile, sonrasında kamp yapacağı otele doğru hareket etti.

Hajduk Split Teknik Direktörü Hari Vukas ve bir futbolcu, yarın Türk Telekom Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abidin Mutlu Bozdağ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülay Müge Anlı Cem Yılmaz İlker Kaleli
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Jimmy Durmaz Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi Hajduk Split İstanbul'a geldi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 22:00:02. #1.14#
title