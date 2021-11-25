Fransız gazeteciden Galatasaray'ın stadında skandal paylaşım! Taraftarlar kaldığı oteli arıyor - Haberler Spor
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Fransız gazeteciden Galatasaray'ın stadında skandal paylaşım! Taraftarlar kaldığı oteli arıyor

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray-Marsilya maçını takip etmeye gelen Fransız gazeteci Romain Canuti, toplantı odasındaki aslan heykelinin üstüne oturup paylaşım yaptı. Gazeteci Türkçe özür diledi ama Galatasaraylı taraftarlar kabul etmedi. Öfkeli taraftarlar gazetecinin kaldığı oteli bulmaya çalışıyor. Bir taraftar, gazetecinin kaldığı iddia edilen otelin konumunu paylaştı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'yı konuk edeceği maç öncesi Fransız basınından Romain Canuti'nin yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Canuti, aslan heykelinin üstüne oturup, "Galatasaray'ın aslanını evcilleştirdim" notu paylaştı.

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

ÖZÜR DİLEDİ

Fransız gazeteci, Türkçe özür mesajı paylaştı. Canuti, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı. Ancak taraftarlar kabul etmedi. Canuti'nin akreditasyonu iptal edildi.

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

"SAHADA GÖRÜŞECEĞİZ"

Galatasaraylı taraftarlar Canuti'nin sosyal medya hesabını ablukaya aldı. Kaldığı oteli bulmaya çalışanlar dahi var. Canuti'ye yaptığı paylaşım yüzünden tehdit mesajları yağıyor.

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

Galatasaray'ın stadından skandal paylaşım yapan Fransız gazeteciye tepkiler çığ gibi! Taraftarlar sinirden çıldırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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