Fransız gazeteciden Galatasaray'ın stadında skandal paylaşım! Taraftarlar kaldığı oteli arıyor

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray'ın Marsilya'yı konuk edeceği maç öncesi Fransız basınından Romain Canuti'nin yaptığı paylaşım büyük tepki çekti. Canuti, aslan heykelinin üstüne oturup, "Galatasaray'ın aslanını evcilleştirdim" notu paylaştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Fransız gazeteci, Türkçe özür mesajı paylaştı. Canuti, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı. Ancak taraftarlar kabul etmedi. Canuti'nin akreditasyonu iptal edildi.

"SAHADA GÖRÜŞECEĞİZ"

Galatasaraylı taraftarlar Canuti'nin sosyal medya hesabını ablukaya aldı. Kaldığı oteli bulmaya çalışanlar dahi var. Canuti'ye yaptığı paylaşım yüzünden tehdit mesajları yağıyor.

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