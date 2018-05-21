Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Tarık Çamdal'a Tepki Yağdı

Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray`ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı`nda yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi.

21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar stadyuma akın etti ve saatler öncesinden yerlerini aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında oyuncuların tek tek anons edilip sahneye davet edildiği sırada, tepki sesleri de yükseldi.

TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ

Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen ve taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal, "Aya benzer" şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan, Tarık Çamdal'a takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.