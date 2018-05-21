Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamasında Tarık Çamdal'a Tepki Yağdı
21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'ın Türk Telekom Stadında gerçekleştirilen kutlamaları sırasında 'Aya benzer' şarkısıyla sahneye gelen Tarık Çamdal'a tepki yağdı.
Spor Toto Süper Ligde 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray`ın şampiyonluk kutlaması Türk Telekom Stadı`nda yapıldı. Galatasaraylı taraftarlar kupa törenine yoğun ilgi gösterdi.
21. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da taraftarlar stadyuma akın etti ve saatler öncesinden yerlerini aldı. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında oyuncuların tek tek anons edilip sahneye davet edildiği sırada, tepki sesleri de yükseldi.
TAKIM ARKADAŞLARI DESTEK VERDİ
Galatasaray'da uzun süredir forma giymeyen ve taraftarın da eleştirdiği isimlerin başında gelen Tarık Çamdal, "Aya benzer" şarkısıyla sahneye gelirken taraftarlar ıslıklarla tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı takımda uzun süredir forma şansı bulmakta zorlanan, Tarık Çamdal'a takım arkadaşları alkışlarla destek verdi.
-
işin acı tarafı hiç oynamdan adamın kariyerinde 2 lig kupası 2 türkiye kupası 1 süper kupa varya :DCevap Yaz 10 Yayından Kaldır
-
Sonuna kadar hak etti, neyini kutluyor? 10 sn bile sahada kalmadi diyer sezonlarda cok kotu performans sergiledi bunun icin 5 milyon euro verildi. Kiralik bile gitmiyor tekliflere bakmiyor bile 50 bin kisinin onune cikarsan olacagi bu. Koray gunter niye cikmadi sende bi dusunseydin tarik efendi. Kulubr zarar veriyorsun maddi manevi ustune bide kutlama yapiyorsun. Defol git artik!Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
Fetocu cinconlarCevap Yaz 6 18 Yayından Kaldır
-
fenevlilerin kuyruk acısı 6 ay sürer zuhahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaCevap Yaz 20 6 Yayından Kaldır
-
yüzsüz adam şimdi birde şampiyonluk primi alır ne güzel hayat zehir zıkkım olsun o paralarCevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır