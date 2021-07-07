Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda karşılaşacağı PSV oynadığı hazırlık maçında rakibine 10 gol attı. Almanya amatör takımlarından Derbrucken'i 10-1 yenen PSV, bir önceki hazırlık maçında da Molenbeek'i 6-2 yenmişti.

Galatasaray'ın rakibi PSV Eindhoven yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda Almanya amatör takımlarından Derbrucken'le hazırlık maçı oynayan Hollanda ekibi, rakibini 10-1 mağlup etti.

FOFANA HAT-TRICK YAPTI

Temsilcimiz Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme aşamasında karşılaşacak PSV takımında golleri Fofana (3), Vertessen (2), Madueke(2), Zahavi, Mario Götze, Pröpper attı. PSV ilk hazırlık maçında da Molenbeek takımını 6-2 yenmiş Zahavi yine iki gol atarken yeni transferlerden Van Ginkel de gol kaydetmişti.