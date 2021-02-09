Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım
Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, geçen sezon Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.
Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi.
İmza töreninde konuşan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, "Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm" dedi.
FENERBAHÇE AÇIKLAMASI
Mısırlı golcü, kendisine sorulan "Fenerbahçe'den teklif aldın mı?" sorusuna ise "Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum" yanıtını verdi.