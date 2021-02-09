Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım
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Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım

09.02.2021 15:22 | Son Güncelleme: 09.02.2021 15:42

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mostafa Mohamed, geçen sezon Fenerbahçe'den teklif aldığını itiraf etti.

Galatasaray ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Onyekuru, Yedlin, Mostafa Mohamed, Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes için imza töreni düzenledi.

İmza töreninde konuşan Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mostafa Mohamed, "Galatasaray benim ikinci ailem. İlk geldiğim günden bu yana güzel duygular yaşattığım için mutluyum. İlk golü attığım zaman taraftarımızın neler hissettiğini gördüm" dedi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Mısırlı golcü, kendisine sorulan "Fenerbahçe'den teklif aldın mı?" sorusuna ise "Geçen sezon Fenerbahçe'den bana teklif geldi ama Galatasaray'da olduğum için mutluyum" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mohamed: Fenerbahçe'den teklif aldım
Haber Yorumları (5)
ULTRA: rakiplere saygı duymuyorum cünkü bu ligde rakipsiziz. herkes rütbesini bilsin!!!
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MERT ÖREN: Halil ve Fernandes müthiş oyuncular. Onyekuru yu söylemeye bile gerek yok. Galatasaray''ın uçan adamı. Mostafa genç ama Ronaldo gibi oynuyor. Eğer defansta tam oturursa Avrupa Fatihi Galatasaray eski günlere çok yakındır.
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MNHG: evet 2. evime geldim ayakları zaten bu cincona kim geliyorsa mutlaka fenerden teklif alıyor nedense unutma efendi fener isterse alır nokta
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