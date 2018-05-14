Kürekte 2. Olan Galatasaraylıların Madalyasını Aziz Yıldırım Taktı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonasında 2. olan Galatasaraylı sporcuların madalyasını taktı. Şampiyonluğu ile Fenerbahçe kazandı.
Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sonunda Fenerbahçe Kürek Şubesi, erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. İkinci olan Galatasaray'ın madalyalarını ise sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım takdim etti.
Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan yarışları Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatör Tamer Yelkovan da takip etti.
İkinci gün sonuçlarının ardından erkeklerde 9 yarışın 7'sini kazanan Fenerbahçe Kürek Şubesi topladığı 888 puanla şampiyon olurken, Galatasaray ise 678 puanla ikinci sırada yer aldı.
GALATASARAYLI SPORCULARA MADALYAYI AZİZ YILDIRIM TAKTI
Yarışların ardından 8 tek yarışını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçeli sporcular ile ikinci olan Galatasaraylı sporculara madalyalarını Başkan Aziz Yıldırım ile Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven takdim etti.
Madalya takdiminin ardından Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı sporcularla beraber toplu fotoğraf çektirdi.
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....izlerken gözlerim yaşardı müthiş bir sahne çok güzel....Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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aziz yıldırım ne alaka nebaşkanı kürekte bizde fenere takalım o zaman..Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Bi ne seviyesilik ya. Bu ulke muz cumhuriyeti mi arkadas biri su soytariyi yoketsin yeterCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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fair play budur işte aferin azizeeCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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KENDİLER 2. OLSA MÜMKÜN DEĞİL SEROMONİYE DAHİ ÇIKMAZLAR. MİSAL 4 GÜN ÖNCEKİ AKHİSARA KAYBEDİLEN KUPA. CENTİLMENLİK GÖRSÜN GÖZÜNÜZ EY FEBE Lİ ARKADAŞLARCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır