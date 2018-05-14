Kürekte 2. Olan Galatasaraylıların Madalyasını Aziz Yıldırım Taktı

Büyükler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda ikinci gün yarışları sonunda Fenerbahçe Kürek Şubesi, erkeklerde Türkiye Şampiyonu oldu. İkinci olan Galatasaray'ın madalyalarını ise sarı-lacivertlilerin başkanı Aziz Yıldırım takdim etti.

Sapanca Kırkpınar parkurunda yapılan yarışları Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatör Tamer Yelkovan da takip etti.

İkinci gün sonuçlarının ardından erkeklerde 9 yarışın 7'sini kazanan Fenerbahçe Kürek Şubesi topladığı 888 puanla şampiyon olurken, Galatasaray ise 678 puanla ikinci sırada yer aldı.

GALATASARAYLI SPORCULARA MADALYAYI AZİZ YILDIRIM TAKTI

Yarışların ardından 8 tek yarışını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçeli sporcular ile ikinci olan Galatasaraylı sporculara madalyalarını Başkan Aziz Yıldırım ile Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven takdim etti.

Madalya takdiminin ardından Aziz Yıldırım ile Genel Koordinatör Tamer Yelkovan, Fenerbahçeli ve Galatasaraylı sporcularla beraber toplu fotoğraf çektirdi.